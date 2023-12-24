«Жулик и угроза демократии»: Джо Байден подходит к выборам президента с ворохом проблем
Джо Байдена могут не допустить к выборам президента из-за бизнеса сына
Фото, видео: Reuters / ELIZABETH FRANTZ; 5-tv.ru
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И действующий, и бывший президент США на полном серьезе рискуют быть отстранены от выборов.
В США, как и в Европе, усиливают борьбу с мигрантами. Один из основных претендентов на президентский пост Дональд Трамп так и вовсе заявил: «Я не только стену на границе дострою, я еще и всех ненужных мигрантов из страны выгоню».
Впрочем, Трампа могут до выборов и не допустить, суд штата Колорадо, где правят демократы, запретил ему избираться. В ответ республиканские штаты готовы вычеркнуть Байдена из бюллетеней. Не удивительно, что в таких условиях Америке вообще не до Украины, заметил корреспондент «Известий» Николай Мастеров.
Приграничный город Игл Пасс, Техас. Население 28 тысяч человек. И столько же мигрантов в месяц проходят через лагерь под мостом. До нашествия нелегалов здесь была тихая американская провинция. Сейчас свалка.
Мокрые вещи и мусор мигранты выбрасывают после переправы через реку. Толпа довольных нелегалов делает селфи, они в раю.
В Лас Вегасе мигранты скорее всего пойдут прямиком в подземный город бездомных. Вот вход в один из таких тоннелей, прямо рядом с туристической улицей. Полиция в катакомбы не заходит, слишком опасно.
Каждый день в американских городах без следа растворяются десять тысяч человек. За нашествием следят в прямом эфире, в том числе и в Киеве. Как только на Украине сообразили, их деньги могут уйти на укрепление совсем не тех рубежей, решили разобраться.
«Если очень надо, мы можем перебросить туда пару боевых бригад, и вопрос будет закрыт», — говорит украинский боевик Кирилл Сазонов.
Но не надо. Эта пара бригад Украине самой нужна. Как и 60 миллиардов помощи. Только вместо снарядов в Киев отправили пиво: 24 тысячи банок. Только не поможет забыться после ухода несговорчивого Конгресса на каникулы, пиво то безалкогольное. И так во всем.
«Мы отправляем им наши деньги, половину они крадут. Мы посылаем вооружение, а они не умеют им пользоваться», — рассказал член палаты представителей Тим Берчетт.
Сенаторы разлетелись по штатам. Оставив госсекретаря и дальше рассказывать американцам, как гибель украинцев помогает экономике.
«90% помощи, которую мы предоставили Украине, потрачена здесь, в США», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Здесь в США перед Рождеством совсем другие заботы. И даже Байдена Украина теперь волнует куда меньше, чем Трамп. Бывший президент обгоняет действующего на три с половиной процента. Такого преимущества у республиканцев не было уже 20 лет.
«Мистер президент, почему вы проигрываете Трампу в опросах?!» — кричит журналистка.
«Это неправильные опросы», — отвечает с заминкой Байден.
Ответ прилетел мгновенно, в кортеж Байдена врезался пьяный водитель. С таким же шумом, уже общественным, встретили в США отстранение Трампа от выборов в Колорадо. Чтобы вычеркнуть его из бюллетеней, решили воспользоваться 200-т летней поправкой к конституции. Она запрещает избираться тем, кто участвовал в мятеже или против США. Восстанием посчитали поход на Капитолий.
«Он определенно поддержал мятеж. В этом нет никаких сомнений», — сказал президент США Джозеф Байден.
«Это дело юридически неправильно и не состоятельно. Такие действия направлены на то, чтобы нарушить закон», — заявил генеральный прокурор Уильям Барр.
Примеру Колорадо собираются последовать еще 16 штатов. Но с каждой попыткой посадить Трампа, его рейтинг только растет. Как и пожертвования на счет предвыборной кампании.
«Неудивительно, что жулик Джо Байден и левые сумасшедшие отчаянно пытаются остановить нас. Они готовы нарушить Конституцию, чтобы победить на этих выборах. Джо Байден — угроза демократии», — высказался бывший президент США Дональд Трамп.
Совсем недемократично выглядит и история с Хантером, непутевый сын Байдена отказался давать конгрессу объяснения по обвинению в неуплате налогов. А потом высадился из президентского вертолета — прямо на лужайку Белого дома. Там так и не смогли объяснить, почему человек, которому грозит 17 лет тюрьмы, путешествует первым рейсом, за счет налогоплательщиков.
«Президент очень близок со своей семьей. «Он проводит с ней все праздники, каждый отпуск», — сказал секретарь Белого дома Карин Жан Пьер.
В отпуске Байден провел половину президентского срока. Американские газеты пишут: «Первая леди подталкивает его еще «больше отдыхать», чтобы набраться сил перед выборами. Раньше сонный Джо только здоровался с пустотой. Теперь его тянет обниматься с ней и бодро шагать в никуда, как и всю американскую систему власти.
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