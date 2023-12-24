РПСС выдвинула кандидатом на выборах президента РФ политика Богданова

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32 0

В 2008 году он уже принимал участие президентских выборах.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России — 2024

Политика Андрея Богданова выдвинули кандидатом на пост президента РФ от Российской партии свободы и справедливости (РПСС). О предложении и принятии решения он рассказал журналистам.

По словам Богданова, ранее он часто участвовал в жизни партии, помогал ей в пиар-кампаниях, а также занимался юридическими вопросами. РПСС, в свою очередь, вспомнили, что в 2008 году Богданов уже принимал участие в предвыборной гонке.

«Они предложили мне попробовать и сейчас выдвинуться кандидатом от этой партии», — рассказал он.

Политик согласился принять участие в президентских выборах в следующем году, но только с один условием, как он заметил. Богданов хочет, чтобы его политической и идеологической программой стало почвенничество в России по Федору Достоевскому.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Новые люди» и «Партия роста» выдвинут единого кандидата на выборы президента.

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