«Новые люди» и «Партия роста» выдвинут единого кандидата на выборы президента

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 53 0

В февраля пройдет объединительный съезд партий.

«Новые люди» и «Партия роста» выдвинут единого кандидата на выборы президента

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Тема:
Выборы президента России — 2024

«Новые люди» и «Партия роста» официально объединились. На президентские выборы, которые пройдут в России в марте 2024 года, они выдвинут единого кандидата — вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Об этом лидер «Новых людей» Алексей Нечаев заявил во время предвыборного съезда.

«Сегодня «Новые люди» официально объединяются с «Партией роста», — цитирует его агентство ТАСС.

По словам лидера «Партии роста» Бориса Титова, с «Новыми людьми» его партия объединилась уже давно. Нечаев же отметил, что сотрудничество фракций позволило провести успешные кампании в российских субъектах.

Ожидается, что объединительный съезд партий состоится в феврале.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что почти 30 человек претендуют на выдвижение кандидатами в президенты РФ.

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