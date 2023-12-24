«Бороться до конца»: Израиль расширяет боевые действия в секторе Газа

ЦАХАЛ увеличит масштаб операции. Для чего же?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о расширении военной операции в секторе Газа. В своем Telegram-канале он заявил, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля — Прим.ред.) будет сражаться, пока полностью не уничтожит боевиков ХАМАС.

«Мы расширяем военные действия в секторе Газа. Мы продолжим войну до полной победы над ХАМАС», — сказал политик.

Премьер-министр подчеркнул, что это единственный вариант, который поможет освободить всех заложников и гарантировать безопасность Израиля.

«Это займет время, но мы едины и полны решимости бороться до конца», — заявил Нетеньяху.

В начале октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что операция США «Стражи Процветания» в Красном море обречена на провал.