В Рособрнадзоре ответили на просьбы отменить ЕГЭ

Глава Рособрнадзора: ЕГЭ стал объективным, нет утечек и замечаний экспертов
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev
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Призывы отменить экзамен звучат с момента его введения.
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев ответил на просьбы отменить ЕГЭ. Он выступает решительно против этих призывов, так как экзамен является объективным способом оценить знания. В последние годы больше не происходит утечек.
«По поводу объективности проведения экзамена мы не слышим замечаний ни одного эксперта. Даже от тех, кто терпеть не может Единый государственный экзамен», — заявил Музаев в беседе с РИА Новости.
Эти просьбы раздаются с самого момента введения ЕГЭ. С 2013–2014 годов не зафиксировано ни одного слива ответов, с каждым годом все контроли за грамотным проведением экзамена усиливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что изменится в жизни россиян в 2024 году.
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