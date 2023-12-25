Глава МВД Колокольцев исполнил новогоднее желание девочки из Саранска Сегодня, 10:45 Общество Эфирная новость 43 43

Она так была рада подарку, что сразу же его испытала.

ВКонтакте Telegram Одноклассники Twitter Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

«Елка желаний» продолжает исполнять мечты российских детей. На этот раз участие в акции принял министр внутренних дел России. Владимиру Колокольцеву достался шар 15-летней Арины из Саранска. Она очень хотела получить в подарок велосипед. Через несколько дней двухколесный транспорт был уже столице Мордовии, а вручал его девочке лично министр внутренних дел по республике. Арина была так рада подарку, что не удержалась и испытала велосипед прямо в кабинете генерала. Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин прервал заседание по национальным проектам, чтобы пообщаться с девочкой, чье желание исполнил в рамках новогодней акции «Елка желаний». Она хотела посетить телецентр «Останкино» в Москве.