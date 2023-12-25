Глава МВД Колокольцев исполнил новогоднее желание девочки из Саранска

Эфирная новость 43 0

Она так была рада подарку, что сразу же его испытала.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

«Елка желаний» продолжает исполнять мечты российских детей. На этот раз участие в акции принял министр внутренних дел России.

Владимиру Колокольцеву достался шар 15-летней Арины из Саранска. Она очень хотела получить в подарок велосипед.

Через несколько дней двухколесный транспорт был уже столице Мордовии, а вручал его девочке лично министр внутренних дел по республике. Арина была так рада подарку, что не удержалась и испытала велосипед прямо в кабинете генерала.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин прервал заседание по национальным проектам, чтобы пообщаться с девочкой, чье желание исполнил в рамках новогодней акции «Елка желаний». Она хотела посетить телецентр «Останкино» в Москве.

-1° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.94
0.23 101.29
0.78
Фортуна выбрала любимчиков: два знака зодиака ждет невероятный успех в 20...

Последние новости

11:20
Курс евро в ходе торгов превысил 102 рубля
11:15
Всем назло: как Фарерские острова дали Дании и ЕС под дых сотрудничеством с Россией
11:05
VK и Дзен запускают «Культуру под шубой»
11:00
«Серьезная история»: звезда «Дома-2» Ермолаева откровенно рассказала о недуге у сына
10:45
Глава МВД Колокольцев исполнил новогоднее желание девочки из Саранска
10:41
Пашинян и Лукашенко отправились в Петербург для участия в двух саммитах

Сейчас читают

Пашинян едет в Санкт-Петербург: профессор Тавадян об эффекте ЕАЭС в экономике Армении
Лечить или наблюдать: какие симптомы отличают грипп от всех остальных ОРВИ
«Весь шоу-бизнес завидует»: Волочкова рассказала об интимном омоложении
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса