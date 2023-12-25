«Близко познакомилась»: почему гимнастка Мельникова увлеклась футболом

Судьба связала спортсменку с «красно-белыми».

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала изданию Газета.ру, что стала болеть за московский футбольный клуб «Спартак» около полутора лет назад. Знакомство с этим видом спорта у нее состоялось после того, как ее впервые пригласили на стадион.

Спустя некоторое время после этого Мельникова начала активно болеть за «Спартак». Более того, она стала следить за достижениями «красно-белых».

«Именно благодаря „Спартаку“ я близко познакомилась с футболом, за что ему большое спасибо!» — делится спортсменка.

Мельникова стала серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве. На чемпионате мира 2021 года в личном многоборье спортсменка завоевала золото, а сейчас она готовится к участию в Играх БРИКС и Играх Дружбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что португалец Томаш Амарал стал спортивным директором ФК «Спартак».