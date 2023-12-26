Около 90% торговых сделок между странами ЕАЭС проводят в нацвалютах

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Путин: около 90% торговли между странами ЕАЭС проводят в национальных валютах

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

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В будущем этот показатель будет только расти.

Торговля между странами, входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в 90% случаев ведется в национальных валютах. Таким заявлением поделился президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Глава государства добавил, что в будущем этот показатель будет только увеличиваться.

«Важно, что доля национальных валют во взаимных расчетах превысила 90%, и этот показатель, без сомнения, будет расти и в дальнейшем, с учетом принимаемых нашими странами совместных мер в финансовом секторе», — отметил президент.

Владимир Путин также добавил, что в 2023 году у всех стран-участниц наблюдалось улучшение экономической ситуации. К примеру, в России по итогам года ожидается рост ВВП на 3,5%.

Кроме того, участники организации утвердили новую декларацию. По ее условиям, государства намерены налаживать коммуникацию по ключевым вопросам, а также укреплять взаимодействие в различных отраслях.

Путин провел рабочую встречу с Шойгу в Петербурге

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на саммите СНГ у премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет возможность пообщаться с Владимиром Путиным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Конференция проходит в Санкт-Петербурге 25 и 26 декабря.

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