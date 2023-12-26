Перегруз или злой рок? Как на самом деле умер Алексей Черных

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 1 010 0

Артист вернулся в Москву, чтобы проститься с выдающейся актрисой, но на Алтай вернуться так и не успел.

Перегруз или злой рок? Как на самом деле умер Алексей Черных

Фото: Кадр из сериала «Беспокойный участок», реж. Сергей Алешечкин, 2014 г.

Неожиданная и «чудовищная» новость пришла 23 декабря — не стало 43-летнего актера Алексея Черных. Это известие потрясло фанатов и коллег Алексея. Его с теплотой вспоминают известные деятели культуры и друзья. Не секрет, что у Черных была очень тяжелая судьба, полная внутренних противоречий. Возможно, именно это и стало причиной преждевременного ухода.

Александр Калягин, народный артист России и худрук московского театра Et Cetera, рассказал об Алексее Черных, внезапно ушедшем из жизни на 44-м году жизни. Он очень тепло высказался о погибшем в столь молодом возрасте коллеге. Он назвал Алексея одним из самых талантливых артистов, с которыми за время своей профессиональной деятельности ему довелось работать.

Информацию о смерти актера Алексея Черных официально подтвердили в пресс-службе театра Et Сetera. В некрологе назвали и причину смерти — инфаркт.

«Алексей Черных был один из самых талантливых артистов. Я возлагал на него большие надежды. <…> Но случилась эта трагедия. Страшная, несправедливая, чудовищная. Леша был так молод. Нет слов, чтобы выразить свою боль. Светлая ему память», — написал худрук театра Александр Калягин.

Последние годы Алексей Черных уехал из столицы на Алтай, где работал проводником, водил путешественников по горам. Артист театра и кино вернулся в Москву, чтобы проститься с коллегой — Татьяной Владимировой, с которой они вместе играли в спектакле «Морфий». В Москве молодой актер и умер, не выдержало сердце.

Черных известен по ролям в сериалах «Ищейка», «Мент в законе», «Глухарь». В копилке артиста — только одна главная роль. Он исполнил ее в фильме «Сын» режиссера Арсения Гончукова. Еще на его счету — множество работ в дубляже мультфильмов и кино. Также Алексей Черных был официальным голосом голливудской звезды Энтони Маки, сыгравшего Сокола в киновселенной Marvel.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Матвеев.

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Перегруз или злой рок? Как на самом деле умер Алексей Черных

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