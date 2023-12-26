Парная работа: как российские бойцы отбивают атаки украинских боевиков

А на другом участке боевые задачи успешно выполнили артиллеристы 200-й бригады. Бойцы отразили несколько атак боевиков ВСУ благодаря своему фронтовому ноу-хау. Корреспондент «Известий» Денис Кулага оценил смекалку наших военнослужащих.

Вот такие у нас пост апокалиптические кадры: все деревья в этой небольшой посадке побиты минами и артснарядами противника. Но двигаться надо. Это единственная, так называемая, дорога жизни на этом участке. Выходим к артиллеристской поляне, где на цель наводятся самоходки.

Первым слово берет крупный калибр МСТА-Б. Одна из самых технически грамотных связок — артиллерия плюс автоматический гранатомет АГС — нарушают все планы пехоты ВСУ. За происходящим с воздуха внимательно наблюдают разведчики, они же оперативно подают сигнал открыть огонь.

Выстрел гранатомета. Надежно держат оборону бойцы 200-й бригады на данном участке фонта. Как только замечают малейшее движение со стороны противника — тут же подключается АГС. Дальше важно выдержать ответ со стороны противника. Сейчас это реже артудары, чаще налеты беспилотников, причем разных модификаций.

И все же командир взвода предлагает ближайший час оставаться в укрытии, дабы не привлекать к себе внимания со стороны врага. Разведчики тоже на время прекращают работу.

А здесь у нас очередной элемент армейской хитрости. Для перекрытия не всегда хватает деревьев, используют отработанные части от ПТУРов. Получается, и не мусорят, и для дела служат.