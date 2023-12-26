Парная работа: как российские бойцы отбивают атаки украинских боевиков

Эфирная новость 13 0

Удары наносятся одновременно связками артиллерии и АГС.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

А на другом участке боевые задачи успешно выполнили артиллеристы 200-й бригады. Бойцы отразили несколько атак боевиков ВСУ благодаря своему фронтовому ноу-хау. Корреспондент «Известий» Денис Кулага оценил смекалку наших военнослужащих.

Вот такие у нас пост апокалиптические кадры: все деревья в этой небольшой посадке побиты минами и артснарядами противника. Но двигаться надо. Это единственная, так называемая, дорога жизни на этом участке. Выходим к артиллеристской поляне, где на цель наводятся самоходки.

Первым слово берет крупный калибр МСТА-Б. Одна из самых технически грамотных связок — артиллерия плюс автоматический гранатомет АГС — нарушают все планы пехоты ВСУ. За происходящим с воздуха внимательно наблюдают разведчики, они же оперативно подают сигнал открыть огонь.

Выстрел гранатомета. Надежно держат оборону бойцы 200-й бригады на данном участке фонта. Как только замечают малейшее движение со стороны противника — тут же подключается АГС. Дальше важно выдержать ответ со стороны противника. Сейчас это реже артудары, чаще налеты беспилотников, причем разных модификаций.

И все же командир взвода предлагает ближайший час оставаться в укрытии, дабы не привлекать к себе внимания со стороны врага. Разведчики тоже на время прекращают работу.

А здесь у нас очередной элемент армейской хитрости. Для перекрытия не всегда хватает деревьев, используют отработанные части от ПТУРов. Получается, и не мусорят, и для дела служат.

Тема:
Спецоперация
26 дек
Новые возможности: военный эксперт оценил последствия освобождения Марьинки
26 дек
Бравая работа российской разведки: лучшее видео из зоны СВО за день
25 дек
«Знаковое дело»: как освобождение Марьинки открыло ВС РФ путь ко всей донбасской дуге
25 дек
Путин поручил повысить до майора старшего лейтенанта Александра Трошина
25 дек
Ликвидирован воевавший за ВСУ актер из сериала «Черные кошки» Колесник
25 дек
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
25 дек
«Четкий план»: как США сами привели Украину к полному краху
25 дек
Российские военные спасли раненую украинку, брошенную ВСУ под Крынками
25 дек
«Нет препятствий к победе»: как российские снайперы работают под Угледаром
25 дек
ВС РФ поразили две пусковые установки ЗРК IRIS-T и склад боевиков ВСУ
-3° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.97
0.03 101.58
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:09
Парная работа: как российские бойцы отбивают атаки украинских боевиков
6:48
Новые возможности: военный эксперт оценил последствия освобождения Марьинки
6:27
Готовы сдаться? На Украине допустили отступление ВСУ
6:06
Было много версий: раскрыты чудовищные подробности смерти Алексея Черных
6:00
Бравая работа российской разведки: лучшее видео из зоны СВО за день
5:45
Важная точка: почему Киев не хочет признавать потерю Марьинки

Сейчас читают

Пашинян едет в Санкт-Петербург: профессор Тавадян об эффекте ЕАЭС в экономике Армении
«Звоните!» — Ольга Бузова не против возвращения к бывшим
Лепим всей семьей на Новый год: как приготовить пельмени, хинкали, манты
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса