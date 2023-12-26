«Меня бросили»: шпион Уилан напомнил Байдену о невыполненных обещаниях

|
Алина Крылова
Алина Крылова 28 0

CBS News: Шпион Уилан обратился к Байдену с призывом вытащить его из тюрьмы

«Меня бросили»: шпион Уилан напомнил Байдену о невыполненных обещаниях

Фото: Reuters / Maxim Shemetov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Отбывающий срок в российской колонии американский шпион оказался брошенным.

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан обратился к Джо Байдену за помощью. Приговоренный к 16 годам за попытку узнать у российских спецслужб список личного состава подразделения ФСБ Уиллан взмолился о содействии правительства Штатов.

Сразу после того, как отечественный суд вынес Уилану приговор, американские власти уверяли, что могут помочь своему гражданину этапироваться на родину. Однако спустя три года шпион столкнулся с тем, что обещание исполнено не было. Бывший морпех обратился к действующему президенту США Джо Байдену с просьбой воплотить свои слова в жизнь.

«Я чувствую, что меня бросили», — пожаловался заключенный в интервью телеканалу CBS News.

По словам Уилана, все последнее время, что он сам находится в неволе, он успел многое обдумать. Сомнений, что США может вызволить его, подключив ресурсы, у Уиллана практически нет. Впрочем, пока договариваться с Россией Байден отчего-то не спешит.

«Господин президент, вы обещали вернуть меня домой. Я пока здесь. Должно быть что-то еще, что вы можете сделать, чтобы обеспечить мое освобождение», — взмолился о помощи он.

Ранее 5-tv.ru писал о словах Дениса Мантурова, который заявил, что недружественные страны ведут промышленный шпионаж в РФ,







-3° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.97
0.03 101.58
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:13
Корабль «Новочеркасск» получил повреждения при ударе ВСУ по порту Феодосии
10:07
«Уйдут в историю»: помощник Путина предсказал исчезновение Mercedes и BMW
10:00
ФАС возбудила дела в четырех регионах России после подорожания куриных яиц
9:43
Любовь зла: почему нас тянет к тем, кому мы не нужны
9:42
Аксенов сообщил о гибели одного человека при ночной атаке на Феодосию
9:33
В России продлили запрет на вывоз патронов и гильз для нарезного оружия

Сейчас читают

Пашинян едет в Санкт-Петербург: профессор Тавадян об эффекте ЕАЭС в экономике Армении
Было много версий: раскрыты чудовищные подробности смерти Алексея Черных
«Звоните!» — Ольга Бузова не против возвращения к бывшим
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса