Под контролем: как в России проходят проверки на елочных базарах

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Рейды по елочным базарам прошли в Петербурге

Фото, видео: Philipp Schulze / ТАСС; 5-tv.ru

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Точки, где торгуют нелегально, закрывают, а хвойные отправляют на склад.

Те, кто рубит елки в лесу нелегально, рискуют встретить Новый год с огромным штрафом. За обстановкой там следят внимательно.

Лесники выходят в рейды в выходные и даже по ночам. В городах проходят проверки елочных базаров.

Точки, где торгуют нелегально, закрывают, а хвойные отправляют на склад. Корреспондент «Известий» Василий Михеев узнал, как борются с новогодними браконьерами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве и Петербурге официально заработали елочные базары. Сертифицированные торговые точки легко узнать по характерному оформлению — или найти в интернете интерактивную карту.

В столице 245 точек: купить можно как российские ели и сосны, так и пихты из Дании и Бельгии. В Петербурге живую елку можно купить по 60 адресам в разных районах города. 

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