Исключения есть: может ли начальство заставить работать в Новый год

Кто обязан выходить на смену в праздники?

Начальство не может заставить сотрудника выйти на работу в Новый год, но есть несколько исключений. Об этом изданию Газета.ру сообщил юрист Юрий Капштык.

«Согласно Трудовому кодексу, работа в праздничные дни и выходные допустима исключительно на основании приказа и согласия работника и оплачивается в двукратном размере или компенсируется отгулами», — сказал специалист.

Он отметил, что под исключения попадают работники служб обеспечения коммунальных услуг, общественного транспорта, а также сотрудники скорой помощи, полиции и МЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как легко поднять настроение перед Новым годом. Прежде всего нужно поностальгировать, вспомнить, как здорово прошли предыдущие праздники.

Для этого следует построить планы и придумать развлекательную программу. Отличным источником положительных эмоций являются новогодние комедии.