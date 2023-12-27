Жизнь под откос: чем чреваты заболевания щитовидной железы

И на какие симптомы стоит обратить особое внимание?

Щитовидная железа отвечает за массу процессов в организме человека — поэтому так важно следить, чтобы она работала без сбоев. Об этом 5-tv.ru рассказала нутрициолог Марина Шкилева.

Функции щитовидной железы

Сама по себе щитовидная железа представляет собой небольшой эндокринный орган, расположенный на шее и тесно прилегающий к трахее, окруженный крупными сосудами. У него активное кровоснабжение — даже больше, чем у сердца.

Среди основных функций щитовидной железы — выработка йодсодержащих гормонов, регуляция всех видов обмена веществ, а также поддержание стабильной температуры тела, которое обеспечивается за счет участия в процессах теплообмена. Кроме того, щитовидка способствует выделению воды и калия из организма и активизирует деятельность других эндокринных органов, влияя, в том числе, на вес человека.

«Из этого следует, что у такого маленького органа очень большая роль в полноценной работе нашего организма, и болезни щитовидной железы отражается на качестве нашей жизни», — подчеркивает специалист.

Заболевания щитовидной железы

Шкилева отмечает, что доброкачественные заболевания щитовидной железы модно разделить на две группы. Первые — это болезни, связанные с изменением ее структуры, такие как зоб, киста, узлы или аденома, вторые же обусловлены изменением ее функций: это гипотиреоз, гипертиреоз, аутоиммунный тиреоидит.

«Болезни щитовидной железы приводят к быстрому старению организма, к ухудшению внимания и памяти. У вас набираются лишние килограммы, от которых сложно избавиться. Утренние отеки и усталость по утрам, которая не проходит в течение дня. Снижается работоспособность и энергичной. Постоянная вялость, сонливость, снижается либидо. Начинаются проблемы с ЖКТ, запоры, камни в желчном пузыре, вздутия», — рассказывает нутрициолог.

При этом из-за неполадок в работе щитовидной железы часто ухудшается внешний вид человека: кожа становится сухой и обвисшей, а волосы становятся редкими. Эксперт напоминает, что при малейшем проявлении симптомов ни в коем случае не стоит заниматься самолечением, лучше всего обратиться к специалисту.

Лечение заболеваний щитовидной железы

Эксперт напоминает, что при малейшем проявлении симптомов ни в коем случае не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться к специалисту и пройти полноценное обследование. При этом Шкилева подчеркивает: анализы не всегда могут показать наличие начавшихся проблем.

«Важную роль играет работа со стрессом, соблюдение режима дня для восстановления нейромедиаторов и психической энергии. Основная задача по работе со щитовидной железой — отсутствие дефицита и хорошая работа кишечника. Важно делать дополнительные дотации микроэлементов и витаминов, ответственных за качественную работу щитовидной железы», — говорит нутрициолог.

И, само собой, баланс физической активности также поможет человеку избежать проблем с щитовидкой или восстановить ее нормальную работу.

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