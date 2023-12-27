«Предложения постоянно приходят»: Мизулина рассказала о съемках в кино

Возможно, зрители скоро увидят активистку в каком-нибудь фильме. Но какие именно картины нравятся главе Лиге безопасного интернета?

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина вместе с автором и исполнителем песен SHAMAN посетили Детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой в образе Снегурочки и Деда Мороза. На мероприятии общественный деятель рассказала сайту 5-tv.ru, есть ли у нее предложения по съемкам в кино или сериалах.

«Такие предложения действительно постоянно приходят и по проводу фильмов, сериалов, разных проектов. Мы думаем об этом», — рассказала активистка.

Пока что Мизулина не знает, в каком бы фильме хотела сняться. Но она предпочитает добрые картины, которые направлены на добрую и молодежную аудиторию.

«Хочется, чтобы бы больше снималась доброго, позитивного, светлого контента. Про милосердие, про доброту, про хороших людей, которых у нас много в России, про волонтеров, которые помогают и сегодня здесь вместе с нами», — сообщила Мизулина.

Активистка сказала, что есть очень много интересных тем для фильмов, но ей хотелось бы больше светлого и доброго для детского контента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мизулина рассказала, как появилась идея поздравить детей в больнице.