ЦИК зарегистрировал свыше 340 доверенных лиц Путина

Соответствующее постановление уже подписано.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Порядка 350 человек станут доверенными лицами лидера России Владимира Путина на выборах президента. Об этом говорится в постановлении Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
«Постановления зарегистрировать доверенных лиц… Путина в количестве 346 человек», — говорится в документе.
Доверенным лицам выдадут удостоверения установленного образца. Среди них — дирижер Юрий Башмет, актер Сергей Безруков, джазмен Игорь Бутман, певец Ярослав Дронов (SHAMAN), режиссер Никита Михалков, певец Николай Расторгуев, доктор Леонид Рошаль и другие.
Выборы президента России состоятся в марте 2024 года. Основное голосование будет продолжаться три дня — с 15 по 17 марта. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.
Владимир Путин 8 декабря после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» героям России объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента. Уже 21 декабря в Гостином дворе в Москве начал работу избирательный штаб Путина. Его сопредседателями стали Владимир Машков, Артем Жога и Марьяна Лысенко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.
- 28 дек
- В ЦИК приняли документы от 14 кандидатов на пост президента России
- 27 дек
- Харитонов подал в ЦИК документы для участия в выборах президента
- 26 дек
- Более 30 кандидатов заявили о намерении участвовать в выборах президента России
- 25 дек
- Даванков подал в ЦИК документы для участия в выборах президента от «Новых людей»
- 25 дек
- Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах президента
- 24 дек
- SHAMAN стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина
- 24 дек
- РПСС выдвинула кандидатом на выборах президента РФ политика Богданова
- 24 дек
- «Новые люди» и «Партия роста» выдвинут единого кандидата на выборы президента
- 24 дек
- Стали известны первые три кандидата на выборах президента 2024 года
- 23 дек
- Григорий Явлинский отказался от участия в президентских выборах 2024 года
Читайте также
80%
-0.26 101.35
0.23
Нашли ошибку?