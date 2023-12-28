ЦИК зарегистрировал свыше 340 доверенных лиц Путина

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Евгения Романова
Евгения Романова 79 0

Соответствующее постановление уже подписано.

ЦИК зарегистрировал свыше 340 доверенных лиц Путина

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Выборы президента России — 2024

Порядка 350 человек станут доверенными лицами лидера России Владимира Путина на выборах президента. Об этом говорится в постановлении Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

«Постановления зарегистрировать доверенных лиц… Путина в количестве 346 человек», — говорится в документе.

Доверенным лицам выдадут удостоверения установленного образца. Среди них — дирижер Юрий Башмет, актер Сергей Безруков, джазмен Игорь Бутман, певец Ярослав Дронов (SHAMAN), режиссер Никита Михалков, певец Николай Расторгуев, доктор Леонид Рошаль и другие.

Выборы президента России состоятся в марте 2024 года. Основное голосование будет продолжаться три дня — с 15 по 17 марта. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Владимир Путин 8 декабря после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» героям России объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента. Уже 21 декабря в Гостином дворе в Москве начал работу избирательный штаб Путина. Его сопредседателями стали Владимир Машков, Артем Жога и Марьяна Лысенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.

Тема:
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