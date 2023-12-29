Правительство продолжит поддерживать россиян, находящихся под риском увольнения

|
Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Какие меры поддержки предусмотрены для таких граждан? И как ими воспользоваться?

Правительство продолжит поддерживать россиян, находящихся под риском увольнения

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Правительство России продлило до конца 2024 года действие мер поддержки граждан, которые ищут работу. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

«Речь идет о гражданах, которые находятся под риском увольнения, переведены работодателем на неполный рабочий день или отправлены в неоплачиваемый отпуск, а также тех, кто испытывает трудности в поиске работы», — говорится в сообщении.

Центры занятости помогают таким людям как с временным трудоустройством, так и с открытием собственного дела. Они оказывают финансовую поддержку при госрегистрации в качестве ИП, организации или фермерского хозяйства. Россиян также могут направить на переобучение.

Для получения помощи гражданам просто нужно обратиться в службы занятости своего региона. Зарегистрированным жителям новых регионов можно воспользоваться услугами центров по месту пребывания.

Кабмин РФ запустил такие меры поддержки в 2022 году с целью снизить напряженность на рынке труда в условиях санкционного давления. На данный момент услугами воспользовались свыше 360 тысяч россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кабмин выделил свыше 3,8 миллиарда рублей фонду «Защитники Отечества», который в том числе помогает участникам спецоперации на Украине с вопросами образования и трудоустройства.

-4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
90.30
-1.41 100.55
-0.80
Начните жить с чистого листа: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 январ...

Последние новости

11:45
Каждому по 45 миллионов? Оштрафуют ли Ивлееву на миллиард за «голую» вечеринку
11:44
В России разработали технологию заготовки сухой плазмы, особо нужную военным
11:30
«Желания сбываются»: какую новогоднюю традицию соблюдает AKMAL’
11:25
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Малики и Минары
11:23
SpaceX запустила ракету с секретным шаттлом США
11:19
«Консервативный человек»: какая модель отношений подходит Наталье Подольской

Сейчас читают

Адвокат Демидов прокомментировал иск в отношении Ивлеевой
Журналистское расследование: что подорожало в российских магазинах перед Новым годом?
Задержан подозреваемый в убийстве самарского адвоката Калиниченко
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса