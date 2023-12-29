«Многое сделано»: Комлев об уходе с поста гендиректора Национальной системы платежных карт

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Глава НСПК Комплев назвал продуманным и согласованным с ЦБ решение об увольнении

«Многое сделано»: Комлев об уходе с поста гендиректора Национальной системы платежных карт

Фото: ИЗВЕСТИЯ / IZVESTIA/ZURAB_JAVAKHADZE

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С занимаемой должности он уйдет 1 января 2024 года.

Решение Владимира Комлева об увольнении с должности гендиректора Национальной системы платежных карт (НСПК) является продуманным и взвешенным. Об этом он сам рассказал в беседе с РБК.

«Оно действительно было несколько неожиданным именно для рынка. Но на самом деле решение вполне продуманное, взвешенное, согласованное совместно с акционером», — сказал Комлев.

Он добавил, что уже почти десять лет трудится в НСПК и за это время «многое сделано». Теперь же пора двигаться дальше. Кроме того, решение об уходе Комлева было согласовано с Центробанком России, которому принадлежит 100% компании.

Об отставке Владимира Комлева стало известно 18 декабря. Пост гендиректора НСПК он покинет 1 января 2024 года. При этом пока неизвестно, кто займет вакантное место.

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