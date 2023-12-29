Предвыборный сайт Владимира Путина начал работу

Сайт кандидата на должность президента России Владимира Путина начал работу. Об этом сообщила пресс-служба его избирательного штаба.

На сайте putin2024.ru можно найти дневник кампании, биографию кандидата, информацию о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба, а также различные видеоматериалы.

В штабе отметили, что сайт создан командой российских IT-специалистов.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, решение поставить подпись в поддержку Путина, который будет принимать участие в выборах, — это личное дело каждого.