Предвыборный сайт Владимира Путина начал работу

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 36 0

Действующий глава страны стал первым кандидатом, подав документы для участия в выборах в ЦИК.

Предвыборный сайт Владимира Путина начал работу

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Выборы президента России — 2024

Сайт кандидата на должность президента России Владимира Путина начал работу. Об этом сообщила пресс-служба его избирательного штаба.

На сайте putin2024.ru можно найти дневник кампании, биографию кандидата, информацию о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба, а также различные видеоматериалы.

В штабе отметили, что сайт создан командой российских IT-специалистов.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, решение поставить подпись в поддержку Путина, который будет принимать участие в выборах, — это личное дело каждого.

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Выборы президента России — 2024
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