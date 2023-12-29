Предвыборный сайт Владимира Путина начал работу

Действующий глава страны стал первым кандидатом, подав документы для участия в выборах в ЦИК.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Сайт кандидата на должность президента России Владимира Путина начал работу. Об этом сообщила пресс-служба его избирательного штаба.
На сайте putin2024.ru можно найти дневник кампании, биографию кандидата, информацию о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба, а также различные видеоматериалы.
В штабе отметили, что сайт создан командой российских IT-специалистов.
В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, решение поставить подпись в поддержку Путина, который будет принимать участие в выборах, — это личное дело каждого.
- 29 дек
- «Нет места кампанейщине»: Песков о решении поставить подпись в поддержку Путина
- 29 дек
- Губернатор Кожемяко открыл штаб общественной поддержки Путина в Приморье
- 28 дек
- ЦИК зарегистрировал свыше 340 доверенных лиц Путина
- 28 дек
- В ЦИК приняли документы от 14 кандидатов на пост президента России
- 27 дек
- Харитонов подал в ЦИК документы для участия в выборах президента
- 26 дек
- Более 30 кандидатов заявили о намерении участвовать в выборах президента России
- 25 дек
- Даванков подал в ЦИК документы для участия в выборах президента от «Новых людей»
- 25 дек
- Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах президента
- 24 дек
- SHAMAN стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина
- 24 дек
- РПСС выдвинула кандидатом на выборах президента РФ политика Богданова
Читайте также
93%
-1.41 100.55
-0.80
Нашли ошибку?