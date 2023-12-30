«Мама постоянно спрашивает»: актриса Зоя Бербер опровергла новости о замужество

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 58 0

Максим Белбородов сделал предложение Зое Бербер в ноябре 2023 года

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Информация о том, что актриса официально зарегистрировала свои отношения с Максимом Белбородовым, появилась в СМИ два месяца назад.

Актеры Зоя Бербер и Максим Белбородов опровергли информацию о своей свадьбе, которая появилась в некоторых российских СМИ. Как дела обстоят на самом деле, возлюбленные рассказали корреспонденту 5-tv.ru на премьере праздничной комедии «Новогодний шеф».

В начале ноября 2023 года пара опубликовала фотографии в социальных сетях, где сообщила о важном событии — предложении руки и сердца, которое Максим сделал Зое. Однако некоторые информационные Интернет-ресурсы поторопились и сообщили аудитории, что Бербер и Белбородов официально зарегистрировали свои отношения.

«Мне сделали предложение, я — невеста», — уточнила Зоя.

Дату свадьбы возлюбленные пока не назначили. Дату свадьбы возлюбленные пока не назначили. Максим Белбородов шутит, что мама постоянно задает ему вопрос, когда же состоится долгожданное событие, однако сказать точно артисты пока не могут.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как изменились герои сериала «Реальные пацаны» за 13 лет.

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