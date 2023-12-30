Число жертв при обстреле ВСУ центра Белгорода возросло до 30

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 1 184 0

От преступных действий киевского режима пострадали дети.

Число жертв при обстреле ВСУ центра Белгорода возросло до 30

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Количество пострадавших при обстреле Белгорода возросло до 30 человек, сообщил источник 5-tv.ru. По сообщению губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, есть погибшие. Глава региона уточнил, что среди жертв киевского режима двое детей.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По данным властей, атаке боевиков киевского режима подвергся центр города, пострадал жилой сектор.

Подробности случившегося выясняются. На месте работают представители государственных и силовых ведомств, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

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