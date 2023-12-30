«Нет успехов»: политолог назвал атаку на Белгород результатом провала Киева на поле боя

ВСУ нанесли удар по центру города, где нет никаких военных объектов. Только мирные жители.

Доктор политических наук и профессор кафедры международных отношений Северо-Западного института управления РАНХиГС Николай Баранов рассказал сайту 5-tv.ru, что ВСУ обстреляли Белгород, потому что у них нет успехов на поле боя. Также им было необходимо отчитаться перед западными спонсорами.

Профессор подчеркнул, что украинская сторона хочет создать негативное впечатления от спецоперации у россиян. Такое они уже пытались сделать, атакуя Крым.

«А что касается Белгорода и некоторых других близлежащих городов, связано именно с одним — нет успехов на поле боя. Поэтому Украина вынуждена использовать все, что у нее есть, а у нее есть небольшое количество снарядов собственного изготовления и, скорее всего, есть еще и какие-то другие, поставляемые из других стран ракеты», — заявил специалист.

Он подчеркнул, что американцы против того, чтобы их снарядами атаковали Россию. Но при этом ВСУ, скорее всего, использовали зарубежные кассетные боеприпасы при атаке.

«Украинцы сейчас стараются использовать все свои возможности для того, чтобы как можно больше создать негативный эффект, во-первых, в нашей стране, а во-вторых для западных спонсоров, чтобы показать, что украинские вооруженные силы не сидят на месте, что они могут эффективно поражать противника и неважно кого», — объяснил эксперт.

Баранов подчеркнул, что мировое сообщество должно обратить внимание на этот обстрел.

Украина предприняла 30 декабря попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по Белгороду несколькими снарядами. Удар по центру города был нанесен двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. В результате обстрела ранения получили свыше 100 человек, также есть погибшие.

Ранее 5-tv.ru писал, что атакой на Белгород Киев показал свое нацистское нутро.