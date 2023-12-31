«Зеленский стал террористом»: удары по Белгороду говорят об отчаянии киевского режима
Экс-депутат Рады Олейник: ВСУ атакуют Белгород, чтобы раскачать ситуацию в РФ
Фото, видео: Колядин Павел; Колядин Павел / ТАСС; 5-tv.ru
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На фоне продолжающихся неудач на фронте украинские боевики решили «воевать» с мирными жителями России.
В результате ударов ВСУ по Белгороду погибли 24 человека, более 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник считает, что таким образом Владимир Зеленский и его западные хозяева хотят раскачать ситуацию внутри РФ, ведь понимают: на поле боя победы для них точно не будет. Об этом эксперт рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.
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«Вы хоть понимаете, что наделали?»
Владимир Олейник напомнил слова президента России Владимира Путина, который во время своего выступления с трибуны Генассамблеи ООН задал своим зарубежным коллегам «Вы хоть понимаете, что наделали?». По мнению Олейника, российский лидер имел в виду, в том числе, переворот на Украине, устроенный Западом. Очевидно, что с тех пор в этой стране фактически продолжается господство группы лиц, которые преследуют вовсе не национальные интересы, а делают то что угодно своим зарубежным хозяевам.
«Потому что незаконно пришедшие к власти реально превратили суверенное государство Украины в колонию США. И сегодня там управляют не государством, а страной, территорией, люди, которым чужды интересы украинского народа. И развязали войну в интересах Запада, потому что украинскому народу внутренний конфликт, как и иному народу, не нужен», — убежден бывший депутат.
«Не жалко никого»
Владимир Олейник убежден, что преступления, на которые решается сегодня Киев, делаются по прямому приказу стран Запада. И речь не только об атаках регионов России, когда ВСУ беспорядочно стреляют по мирным городам.
«Зеленский превратился в такого террориста, который проводит эту политику террористическую не только вне территории, например, обстреливая Крым, Донбасс и Белгород. Он и внутри проводит такую же политику в отношении собственного народа. Запрет на язык, попытка расколоть православие, запрет на память о Великой Отечественной войне», — объясняет экс-депутат Верховной рады.
В качестве примера отношения главы киевского режима к своим же гражданам Олейник приводит тотальную мобилизацию на Украине, когда людей буквально вылавливают на улицах и отправляют на фронт. И все это, опять-таки, ради очевидного одобрения коллективного Запада.
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«Просто бьют по людям»
Владимир Олейник убежден, что заведомый проигрыш Украины был очевиден с самого начала. Ведь победить ядерную державу, само собой, просто невозможно.
«Они рассчитывают на попытку раскачать ситуацию изнутри, даже если будет потеряна и государственность в целом Украины. То, что произошло в Белгороде, абсолютно никакой военной необходимости, никакой военной цели не преследовало. Потому что били просто по площадям, били там, где живут мирные люди», — говорит политик.
Олейник считает, что на фоне безусловной трагедии жители России должны сплотиться еще больше и сообща сделать все ради скорой победы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минобороны РФ ударило по центрам принятия решений ВСУ.
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