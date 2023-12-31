МЧС: спецборт доставил 25 пострадавших при теракте из Белгорода в Москву

|
Алина Крылова
Алина Крылова 54 0

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков гарантировал жертвам атаки ВСУ помощь лучших специалистов. В последний день 2023 года раненых направили в Москву спецбортом.

Фото, видео: МЧС России; Telegram / МЧС России /mchs_official; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду Спецоперация

В правительстве Белгородской области прояснили ближайшее будущее пострадавших при атаке ВСУ. Обещавший обеспечить раненым жителям региона высококвалифицированную медицинскую помощь губернатор Вячеслав Гладков слово сдержал: спустя сутки после случившегося стало известно, что 25 пациентов, в том числе шестерых детей, перевезли в Москву и передали в руки медиков. Специально для этого Белгородская область предоставила спецборт с медицинским сопровождением. 

В пресс-службе официального ведомства подчеркнули, что сопровождать пациентов до Жуковского делегировали врачам отряда «Центроспас» МЧС России, психологам Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалистам Минздрава РФ. Борт был оснащен по последнему слову техники, кардиомониторами и аппаратами ИВЛ. Днем 31 декабря спецборт приземлился в аэропорту Москвы: полет прошел без происшествий. 

По поручению Президента России Владимира Путина 30 декабря в Белгород вылетел Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он будет отвечать за выстраивание слаженной работы врачей. В настоящий момент на месте продолжает работать сводная бригада медиков из федеральных медицинских организаций для помощи пострадавшим в Белгороде, проводятся консилиумы.  Оказание медицинской помощи пострадавшим в Белгороде в результате артиллерийского обстрела ВСУ находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Пока региональные и столичные медики, объединившись, борются за жизнь и здоровье пострадавших, российские военные сделали ответный шаг. Вооруженные силы РФ нанесли удар по ключевым объектам в Харькове в ответ на залповый огонь по жилым домам от боевиков ВСУ. 

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белгороде при исполнении долга погиб 27-летний офицер СК РФ Конопицин.

Тема:
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
31 дек
В Белгороде при исполнении долга погиб 27-летний офицер СК РФ Конопицин
31 дек
«Налицо агония режима»: Косачев охарактеризовал удар боевиков ВСУ по Белгороду
31 дек
«Люди завтракали, отдыхали»: сотрудник кафе в Белгороде рассказал, как помогал при обстреле
31 дек
«Молчат обо всем»: Украине вынесли неутешительный вердикт после атаки на Белгород
31 дек
Жители Белгорода несут цветы и игрушки к Вечному огню в центре города
31 дек
Ответ террористам: Минобороны РФ ударило по центрам принятия решений ВСУ
31 дек
Жителей Белгорода призвали спуститься в укрытие на фоне ракетной опасности
31 дек
Число погибших в Белгороде в результате обстрела ВСУ увеличилось до 24 человек
31 дек
Вплоть до полной отмены: в десятках мегаполисов свернули новогодние мероприятия из-за обстрелов Белгорода
31 дек
Военный эксперт назвал атаку ВСУ на Белгород преступлением против мирных людей
+1° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:48
Погода шепчет и кричит: как пережить резкие перепады температуры в Новый год
15:27
Правительство ввело новые правила для желающих переехать в Россию
15:06
МЧС: спецборт доставил 25 пострадавших при теракте из Белгорода в Москву
14:52
В Белгороде при исполнении долга погиб 27-летний офицер СК РФ Конопицин
14:40
«Налицо агония режима»: Косачев охарактеризовал удар боевиков ВСУ по Белгороду
14:26
«Не смогли сбить»: в США назвали российское оружие, которого боятся ВСУ

Сейчас читают

«Налицо агония режима»: Косачев охарактеризовал удар боевиков ВСУ по Белгороду
Ответ террористам: Минобороны РФ ударило по центрам принятия решений ВСУ
«Молчат обо всем»: Украине вынесли неутешительный вердикт после атаки на Белгород
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса