«Без 50 миллионов не создашь»: Ковтунец оценил минимальный бюджет фильма в РФ
Режиссер Ковтунец оценил минимальный бюджет фильма в РФ в 50 миллионов рублей
Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
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Кинодеятель также назвал стартовую стоимость съемок блокбастера.
Минимальный бюджет сьемок кинокартины в России составляет не менее 50 миллионов рублей. Об этом актер и режиссер Александр Ковтунец заявил в интервью автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «Лана — спрошу!» Лане Шевченко на 18-м международном кинофестивале «В кругу семьи».
«Кино ты без 50 миллионов не создашь за редким исключением. Я знаю, что в Якутии умудряются за десять миллионов снять. Бывает и малобюджетное кино. Но все-таки средний диапазон (не блокбастера) где-то 50-100 миллионов. А если говорить про крупные картины, то от 200 и выше», — оценил Ковтунец.
Кинодеятель почти двадцать лет занимается просветительской деятельностью в направлении семьи и детства. Еще в 2004 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и при участии представителей органов государственной власти Российской Федерации им была создана общенациональная программа «В кругу семьи».
Ранее 5-tv.ru рассказал о единственной причине, которая, по мнению режиссера Александра Ковтунца, не позволила российской кинокартине «Вызов» составить конкуренцию мировым блокбастерам.
Полное интервью с режиссером Александром Ковтунцом в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.
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