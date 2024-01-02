«Без 50 миллионов не создашь»: Ковтунец оценил минимальный бюджет фильма в РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 27 0

Режиссер Ковтунец оценил минимальный бюджет фильма в РФ в 50 миллионов рублей

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Кинодеятель также назвал стартовую стоимость съемок блокбастера.

Минимальный бюджет сьемок кинокартины в России составляет не менее 50 миллионов рублей. Об этом актер и режиссер Александр Ковтунец заявил в интервью автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «Лана — спрошу!» Лане Шевченко на 18-м международном кинофестивале «В кругу семьи».

«Кино ты без 50 миллионов не создашь за редким исключением. Я знаю, что в Якутии умудряются за десять миллионов снять. Бывает и малобюджетное кино. Но все-таки средний диапазон (не блокбастера) где-то 50-100 миллионов. А если говорить про крупные картины, то от 200 и выше», — оценил Ковтунец.

Кинодеятель почти двадцать лет занимается просветительской деятельностью в направлении семьи и детства. Еще в 2004 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и при участии представителей органов государственной власти Российской Федерации им была создана общенациональная программа «В кругу семьи».

Ранее 5-tv.ru рассказал о единственной причине, которая, по мнению режиссера Александра Ковтунца, не позволила российской кинокартине «Вызов» составить конкуренцию мировым блокбастерам.

Полное интервью с режиссером Александром Ковтунцом в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

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