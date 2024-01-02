Суд отказался заблокировать YouTube-канал Ивлеевой

Савеловский суд Москвы отказался заблокировать YouTube-канал известной российской телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой и взыскать с нее десять миллионов рублей по иску предпринимателя и общественного деятеля Александра Морозова.

Как сообщает ТАСС, в распоряжении которого имеется документ о постановлении суда, Морозов просмотрел 84 ролика на канале Ивлеевой и сделал выводы, что она «занимается распространением информации в неприличной форме, сопровождающейся нецензурной бранью в общественных местах, тем самым оскорбляет человеческое достоинство, общественную нравственность, демонстрируя явное неуважение к обществу».

В решении суда говорится, что информация в роликах блогера не затрагивает интересы Морозова. Также суд установил, что упомянутые предпринимателем видеоматериалы имеют маркировку 18+, а потому защищены внутренними механизмами YouTube от просмотра этих роликов несовершеннолетними. На основании этого иск был отклонен судом в полном объеме.

Недавно Ивлеева угодила в крупный скандал из-за своей вечеринки. В ночь с 20 на 21 декабря в одном из столичных клубов она устроила «голую» тусовку. Мероприятие стало чуть ли не самым скандальным событием прошлого года. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду «almost naked» — минимум одежды. Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе.

После этого общественность обрушилась на знаменитость с критикой. Кроме того, суд оштрафовал телеведущую на 100 тысяч рублей за организацию вечеринки. В постановлении говорилось, что мероприятие повлекло за собой нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ). Ивлееву также исключили из числа амбассадоров МТС, а налоговая заинтересовалась ее счетами.

Сама Ивлеева позднее обратилась к россиянам — попросила прощения и второй шанс.