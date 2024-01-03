Сергей Жуков рассекретил имя новорожденного сына

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Сергей Жуков назвал новорожденного сына Эваном

Сергей Жуков рассекретил имя новорожденного сына

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Малыш стал четвертым общим ребенком солиста группы «Руки вверх!» и его жены Регины Бурд. У знаменитости также есть взрослая дочь от первого брака.

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассекретил имя новорожденного сына. Мальчику еще нет и месяца, но в социальной сети звездный папа по случаю Нового года, как говорится, вскрыл все карты.

По случаю праздника знаменитость опубликовал новогодние семейные снимки. На них певец позировал с женой Региной Бурд и четырьмя их общими детьми. На одежде младшего было и написано: «Первое Рождество Эвана, 2023».

«Алло-алло! Проверка связи! Все живы, здоровы? Как Новый год встретили, рассказывайте. Мы вот семьей, как всегда. Но впервые в расширенном составе. В меню, кроме шампанского, теперь было и грудное молоко», — с юмором рассказал Жуков.

Жуков с женой Региной и четырьмя детьми. Instagram* / sezhukov

Помимо четверых детей от Бурд у Жукова есть старшая дочь Александра. Ей 22 года, она родилась от брака с Еленой Добындо, дочерью вице-президента «АвтоВАЗа» Михаила Добындо. В браке влюбленные прожили пять лет, но взгляды на будущее у них были разные. Добындо исполнила свою мечту и переехала в США, забрав с собой и Александру. Жуков остался в России. Девушка уже успела поработать с папой на одной сцене. Кроме того, она играет в чикагском театре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущей Ксении Бородиной подарил возлюбленный.

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