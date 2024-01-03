Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за утро обстреляли Белгород. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что по целям «отработало» российские средства ПВО.

По словам Гладкова, ситуация в городе продолжает оставаться тяжелой. После рассвета он намерен осмотреть повреждения вместе с мэром города и другими чиновниками, а также приступить к восстановлению инфраструктуры.

«Вчера у нас был тяжелый день. Один человек, к великому горю, погиб. Хотел бы высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким. 11 человек получили ранения», — отметил Гладков.

Он добавил, что после обстрела, произошедшего 30 декабря, в больницах продолжают находиться 70 человек. Им оказывается вся необходимая помощь.

Гладков попросил жителей установить на смартфон приложение «МЧС России». С его помощью можно мгновенно узнавать об обстрелах. Также 8 января он намерен провести заседание оперативного штаба, где будет обсуждаться продление школьных каникул до 19 января.

Гладков: после трех атак ВСУ на Белгород пострадали 11 человек

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