ВСУ дважды за утро обстреляли Белгород

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 91 0

Гладков заявил, что ситуация в городе остается тяжелой.

ВСУ дважды за утро обстреляли Белгород

Фото: © РИА Новости

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду Спецоперация

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за утро обстреляли Белгород. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что по целям «отработало» российские средства ПВО.

По словам Гладкова, ситуация в городе продолжает оставаться тяжелой. После рассвета он намерен осмотреть повреждения вместе с мэром города и другими чиновниками, а также приступить к восстановлению инфраструктуры.

«Вчера у нас был тяжелый день. Один человек, к великому горю, погиб. Хотел бы высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким. 11 человек получили ранения», — отметил Гладков.

Он добавил, что после обстрела, произошедшего 30 декабря, в больницах продолжают находиться 70 человек. Им оказывается вся необходимая помощь.

Гладков попросил жителей установить на смартфон приложение «МЧС России». С его помощью можно мгновенно узнавать об обстрелах. Также 8 января он намерен провести заседание оперативного штаба, где будет обсуждаться продление школьных каникул до 19 января.

Гладков: после трех атак ВСУ на Белгород пострадали 11 человек

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО сбили девять ракет ВСУ в Белгородской области

Тема:
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
2 янв
«Выбиты окна»: Гладков сообщил об обстреле Шебекино в Белгородской области
2 янв
В связи с обстановкой: в Белгородской области отменяют рейсы общественного транспорта
2 янв
Один человек погиб и пятеро пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
1 янв
Родственникам погибших в Белгороде выплатят по три миллиона рублей
1 янв
Четырехлетняя пострадавшая после атаки ВСУ на Белгород умерла в больнице
1 янв
Путин: Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева
31 дек
«Ее прооперировали»: мужчина рассказал о смерти своей сестры из-за обстрелов в Белгороде
31 дек
«Точно провокация»: бывший американский офицер высказался об обстреле Белгорода
31 дек
Гладков озвучил решения, принятые на заседании оперштаба после атаки ВСУ
31 дек
Гладков сообщил, что Белгород еще не знал такого уровня агрессии
-23° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:51
Собянин: Москвичи выбрали имя для детеныша панды из столичного зоопарка
10:36
Слепой Венес и ветреная Муцениеце предстали в спектакле «Эти свободные бабочки»
10:20
ВСУ дважды за утро обстреляли Белгород
9:49
РФ поразила продвинутую военную инфраструктуру Киева
9:33
Лучше бы не дарили: за какие подарки могут вызвать в налоговую
9:16
Синдром Золушки: как детская сказка превращает женщин в неудачниц

Сейчас читают

«Его правительство — катастрофа»: как в Германии отнеслись к возможной отставке Шольца
«У него нет внутренней культуры»: Соседов и Гоман сцепились в эфире федерального шоу
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса