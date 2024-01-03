Руководство международной организации и председательствующей в ней Мальты заняло сторону Украины.

Отказ от осуждения атаки ВСУ на Белгород в канун Нового года говорит о добивании ОБСЕ. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала желание генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе встать на сторону Украины.

«Они не выражают мнение организации. Подобной оккупацией микрофона они добивают ОБСЕ», — заявила дипломат в комментарии для 5-tv.ru.

Ранее заместитель постоянного представителя России при организации Максим Буякевич сообщил о том, что Москва будут требовать скорейшей замены руководства ОБСЕ в связи с отказом осудить гибель мирных жителей Белгорода под снарядами украинской армии. В настоящее время там председательствует Мальта.

Атака на мирный Белгород произошла 30 декабря среди бела дня. Под прикрытием РСЗО «Ольха» Вооруженные силы Украины выпустили по центральной площади города, где гуляли множество семей с детьми, реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Погибли десятки человек, включая детей, более ста получили ранения различной степени тяжести. В частности, годовалой девочке ампутировали ногу. Президент России Владимир Путин назвал действия киевского режима терактом.