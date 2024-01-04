Гладков рассказал о последствиях ударов ВСУ по Белгороду за прошедшие сутки

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

Пострадавших, к счастью, удалось избежать, однако были зафиксированы разрушения.

Гладков рассказал о последствиях ударов ВСУ по Белгороду за прошедшие сутки

Фото: Reuters / RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили наносить удары по Белгороду и Белгородской области. О последствиях атак за минувшие сутки рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, город был обстрелян из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», в результате чего были повреждены 20 частных домов, шесть квартир и шесть многоквартирных домов. Различные разрушения получили также 12 хозяйственных объектов и 13 машин. Среди жителей Белгорода пострадавших нет.

В Белгородском районе под огонь украинских нацистов попали несколько населенных пунктов: Журавлевка, Солнцевка, Нехотеевка, Щетиновка, Разумное, Октябрьский, Беловское сельское поселение, Новосадовское, Тавровское, Майское и Стрелецкое. Враг атаковал их с помощью самого разного вооружения — от дронов до гранатометов. Разрушения получили частные домовладения, хозпостройки и автомобили. О пострадавших не сообщается.

Борисовский район был атакован тремя дронами-камикадзе, однако последствий удалось избежать.

Минометные снаряды ВСУ выпустили по селам Глотово, Замостье, Дроновка и Сподарюшино, расположенным в Грайворонском городском округе. Сообщается о 21 выпущенном боеприпасе, которые повредили линии электропередач, частные дома и магазин. Среди жителей никто не пострадал.

В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попали населенные пункты Новая Таволжанка, Терезовка, Середа и Красовка. На село Муром было сброшено два осколочных боеприпаса. Мирные жители не пострадали, однако в некоторых домах были выбиты окна.

Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских нацистов 30 декабря. По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались 25, в том числе дети. Разрушены были 37 многоквартирных домов, три частных дома и семь объектов гражданской инфраструктуры.

По данным Минобороны РФ, киевский режим применил ракеты «Ольха» с кассетной частью и чешскую реактивную систему залпового огня Vampire для обстрела города.

В последующие дни ВСУ снова наносили удары по Белгороду и Белгородской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД Франции назвал удары ВСУ по Белгороду «законными».

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