«Это глупо»: Лавров оценил возможность отказа от английского языка

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31 0

Лавров призвал не впадать в крайности, отказываясь от английского языка

«Это глупо»: Лавров оценил возможность отказа от английского языка

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Уподобляться Украине, запрещая языки, в России не собираются.

Отказываться от английского языка, впадая в крайности, глупая идея. Таким мнением поделился глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с 11-летней девочкой Анастасией из ЛНР, прошедшей в рамках акции «Елка желаний».

Министр пообщался с девочкой из Луганска после того, как она побывала на выставке «Россия» на ВДНХ, а также на экскурсии в здании МИД. Он поинтересовался, какой язык она изучает. Анастасия ответила, что английский, а Лавров похвалил ее, ответив, что он очень полезен.

Лавров заметил, что многие говорят о необходимости уйти от английского языка в России, так как его носители «натравливают нас на весь мир». Глава внешнеполитического ведомства выразил свое несогласие с подобной формулировкой.

«Это глупо, потому что язык здесь ни при чем. Это так же, как Зеленский запретил на Украине русский язык, образование», — добавил он.

Уподобляться киевскому режиму, впадая в крайности, не стоит, считает глава МИД. Он подчеркнул, что дипломатам необходимо знать два языка.

«Дерусификация» на Украине, как этот процесс называл Сергей Лавров, началась в 2015 году после произошедшего в 2014-м государственного переворота. В стране был принял закон о декоммунизации, и киевский режим начал демонтировать памятники, которые отсылают к советской истории. Изменялись также многие географические названия, напоминающие о русских и России.

В 2019 году Верховная Рада приняла закон, который закрепил за украинским языком статус государственного. С тех пор население обязано использовать его во всех сферах жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ объяснили, почему Владимир Зеленский «забыл» русский язык.

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