Новогодние каникулы в Белгородской области продлили до 19 января

Решением оперштаба новогодние каникулы в части Белгородской области продлены до 19 января. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Провели сегодня заседание Оперативного штаба — не стали ждать 8 января, как говорил раньше, так как вы, уважаемые жители, переживаете и спрашиваете, как вам планировать ближайшие дни», — обратился он к гражданам.

Каникулы будут продлены в следующих муниципалитетах: город Белгород, Белгородский, Краснояружский, Борисовский, Волоконовский районы, Грайворонский, Шебекинский, Валуйский, Яковлевский городские округа и два населенных пункта в Корочанском районе — Мелихово и Дальняя Игуменка. Детские сады переводятся в режим дежурных групп, в первую очередь для родителей, работающих на предприятиях непрерывного цикла.

Что касается учреждений среднего и высшего образования, то рекомендовано провести сессии в дистанционном формате, а также при необходимости также продлить каникулы для обучающихся. Дистанционная форма обучения до 19 января рекомендована для секций допобразования.

Следующее заседание оперштаба назначено на 16 января, где решения планируется принимать на основании текущей оперативной ситуации.

ВСУ продолжает обстреливать Белгород и другие приграничные территории области. В связи с этим, в регионе вводятся различные меры безопасности. Самый мощный обстрел произошел в канун Нового года 30 декабря. В результате террористической атаки со стороны киевского режима погибли 25 человек, включая детей, более сотни получил ранения.