Politico: власти США готовятся к войне на Ближнем Востоке

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 40 0

Конфликт между Израилем и Палестиной несет серьезные риски для переизбрания Джо Байдена.

Politico: власти США готовятся к войне на Ближнем Востоке

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Navy

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Администрация действующего американского президента Джо Байдена готовится к дальнейшей эскалации конфликта между Израилем и Палестиной до новой войны на Ближнем Востоке. В данный момент ситуация несет серьезные риски для переизбрания президента США. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на анонимные источники.

«Представители администрации Байдена готовят планы для США по реагированию на вызывающее все большую обеспокоенность расширение войны в Газе в более широкий и затяжной региональный конфликт», — отметили журналисты в статье.

Обозреватели ссылаются на беседу с высокопоставленным чиновником Белого дома, он сообщил, что власти сейчас разрабатывают варианты участия США в новой войне в зоне Ближнего Востока. По его словам, сейчас армия планирует ударить по территории Йемена, также разрабатывается оборона при ударах со стороны Сирии и Ирака.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Небензя назвал ситуацию в Красном море проекцией происходящего в Газе.

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