«Не должен касаться гражданских»: преступления ВСУ привели Пушилина в ярость

|
Алина Крылова
Алина Крылова 273 0

Пушилин: ВСУ перешли грани, нанося удары по Белгороду и Донецку

«Не должен касаться гражданских»: преступления ВСУ привели Пушилина в ярость

Фото: Романенко Эрик / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду Спецоперация

Обстрелы Белгорода и Донецка боевиками прогремели в момент, когда простые жители городов не ожидали удара в спину.

ВСУ перешли грани, нанося удары по Белгороду и Донецку. Россия готова нанести жесткий ответ, но только по военным объектам, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

Подлый удар по безоружным гражданским ВСУ нанесли, когда люди готовились встречать Новый год в кругу семьи. Пострадавшими от террористической атаки по жилым домам в Белгороде стали больше 70 человек, часть из них врачи региона вынуждены были перевести в больницы Москвы. Позже боевики вероломно обстреляли Донецк, в очередной раз лишив людей света и тепла.

По словам Пушилина, Россия продолжит вести общественно-значимую деятельность, связанную с борьбой с неонацистами. Но в отличие от Украины, главным приоритетом страны считаются военные объекты, способные нанести вред.

«Мы работаем, очень жестко работаем, эта работа в военном плане набирает обороты, но по военным объектам, по объектам с военной целесообразностью», — сообщил он.

По словам Пушилина, что бы ни происходило между двумя странами в политической плоскости, ответ не должен затрагивать «мамочек с детьми». Бесчеловечные и аморальные поступки ВСУ, подчеркивает Пушилин, лишь придает российским военным сил бороться за свободу от преступности и дальше. Отвечать жестокостью на жестокость российские бойцы не станут, в ином случае «спецоперация потеряет всякий смысл».

«Здесь я всецело поддерживаю президента, именно поэтому вопрос звучит риторически. Победить, уничтожить противника, который находится с оружием в руках и который несет угрозу, но никак не нужно касаться гражданского населения», — заявил Пушилин.

Ранее 5-tv.ru писал, что новогодние каникулы в Белгороде продлили до 19 января из-за обстрела жилых районов города.

Тема:
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
5 янв
В ООН ответили на критику России после ударов ВСУ по Белгороду
4 янв
Новогодние каникулы в Белгородской области продлили до 19 января
4 янв
Гладков рассказал о последствиях ударов ВСУ по Белгороду за прошедшие сутки
3 янв
В Госдуме назвали возмездием ответ киевскому режиму за удары по Белгороду
3 янв
МИД Франции назвал удары ВСУ по Белгороду «законными»
3 янв
Около 600 человек эвакуируют в Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса
3 янв
«Узаконил беззаконие»: Захарова ответила на заявления ЕС по Белгороду
3 янв
Власти Белгорода сообщили о ранении ребенка в селе Солоти
3 янв
ОБСЕ встала на сторону Киева и отказалась осуждать атаки ВСУ по Белгороду
3 янв
Добивают себя: Захарова ответила на отказ ОБСЕ осудить атаку ВСУ на Белгород
-18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
С головой в омут чувств: пяти знакам несказанно повезет в любви в 2024 го...

Последние новости

11:45
Кудрявцева о пережитом вмешательстве: «Лимфоузлы впитали силикон как губка»
11:27
«Он уничтожит США»: Трамп обратился к народу с заявлением о Байдене
11:24
Четыре человека пострадали при взрыве в кальянной Домодедово — фото с места
11:09
В Санкт-Петербурге умер режиссер фильма «Али-Баба и сорок разбойников»
10:51
В Турции второй раз за сутки взяли на буксир следовавший в Россию танкер
10:33
Ей было всего 20 лет: стала известна причина смерти шорт-трекистки Середы

Сейчас читают

Гематомы на теле? Вскрылись подробности о смерти внука Хрущева
Российские бойцы дроном сбили украинскую «Бабу Ягу» на купянском направлении
«Коммерческий интерес»: когда изобретут лекарство от старения
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса