«Не должен касаться гражданских»: преступления ВСУ привели Пушилина в ярость

Обстрелы Белгорода и Донецка боевиками прогремели в момент, когда простые жители городов не ожидали удара в спину.

ВСУ перешли грани, нанося удары по Белгороду и Донецку. Россия готова нанести жесткий ответ, но только по военным объектам, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

Подлый удар по безоружным гражданским ВСУ нанесли, когда люди готовились встречать Новый год в кругу семьи. Пострадавшими от террористической атаки по жилым домам в Белгороде стали больше 70 человек, часть из них врачи региона вынуждены были перевести в больницы Москвы. Позже боевики вероломно обстреляли Донецк, в очередной раз лишив людей света и тепла.

По словам Пушилина, Россия продолжит вести общественно-значимую деятельность, связанную с борьбой с неонацистами. Но в отличие от Украины, главным приоритетом страны считаются военные объекты, способные нанести вред.

«Мы работаем, очень жестко работаем, эта работа в военном плане набирает обороты, но по военным объектам, по объектам с военной целесообразностью», — сообщил он.

По словам Пушилина, что бы ни происходило между двумя странами в политической плоскости, ответ не должен затрагивать «мамочек с детьми». Бесчеловечные и аморальные поступки ВСУ, подчеркивает Пушилин, лишь придает российским военным сил бороться за свободу от преступности и дальше. Отвечать жестокостью на жестокость российские бойцы не станут, в ином случае «спецоперация потеряет всякий смысл».

«Здесь я всецело поддерживаю президента, именно поэтому вопрос звучит риторически. Победить, уничтожить противника, который находится с оружием в руках и который несет угрозу, но никак не нужно касаться гражданского населения», — заявил Пушилин.

Ранее 5-tv.ru писал, что новогодние каникулы в Белгороде продлили до 19 января из-за обстрела жилых районов города.