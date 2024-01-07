«Стало не по себе от недалекости»: Кучера высказался в адрес Ивлеевой

Телеведущий раскритиковал блогера.

Актер Оскар Кучера поделился мнением о блогере Анастасии Ивлеевой, которая всерьез оскандалилась после проведения «голой» вечеринки в центре Москвы в декабре минувшего года.

Как признался звезда телевидения в интервью на одном из Rutube-каналов, Ивлеева была достойной ведущей программы «Орел и решка». Однако после просмотра других шоу с ее участием о ней складывается иное мнение.

«Я посмотрел часть интервью, и мне стало не по себе, как мне показалось, от недалекости этого человека, который становится мейнстримером, человеком, который ведет за собой толпу», — высказался Оскар.

При этом музыкант считает, что Ивлеева в любом случае достойна уважения, так как сделала себя сама благодаря колоссальному труду. По мнению актера, Настя похожа на певицу Ольгу Бузову, которая также известна своим трудолюбием и упорством.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд отказался заблокировать YouTube-канал Ивлеевой.