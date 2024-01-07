«А то потом прибудет американский президент»: Захарова высмеяла идею создания «армии ЕС»

Представитель российского МИД в ироничном ключе указала на проблемы Европы, препятствующие этой идее.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на идею о создании общеевропейских вооруженных сил, которую выдвинул вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Подобное предложение дипломат подвергла жесткой критике, указав на другие, более важные проблемы Европы.

«Может, начать с разработки собственной вакцины от ковида? Или научиться гуманно, в соответствии со своими международными обязательствами охранять границы Евросоюза? Решить вопрос с беженцами и мигрантами?» — задалась вопросом Захарова.

Также представитель МИД РФ отметила, что до того, как сформировать регулярную армию, необходимо решить топливный вопрос, а точнее — избавиться от зависимости от ресурсов других стран.

«А то потом прибудет в Брюссель американский президент и скажет, что он поднимет цены на топливо, если армия ЕС не нападет на тех, на кого он укажет», — иронично написала Захарова.

Также дипломат задумалась, нужно ли будет Европе в случае реализации идеи обеспечивать НАТО и платить в «общую кассу» (а, по сути, Вашингтону) колоссальные суммы.

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