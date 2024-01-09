«Свободно и откровенно»: Запад провел тайную встречу по «формуле Зеленского»

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Евгения Романова
Евгения Романова 85 0

Bloomberg: страны Запада провели тайную встречу по Украине в Эр-Рияде

«Свободно и откровенно»: Запад провел тайную встречу по «формуле Зеленского»

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine Presi

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Зачем такая секретность?

Украина, США и их союзники по «Большой семерке», а также небольшая группа стран Глобального Юга провели тайную встречу в Эр-Рияде по «формуле мира», предложенной президентом Незалежной Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Обсуждения проводились на фоне провала контрнаступления ВСУ и задержек с предоставлением помощи Украине. Секретный формат позволил участникам встречи обсудить «более свободно и откровенно» как мирную инициативу, так и перспективы взаимодействия с Россией после завершения конфликта.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров узнал о тайной встрече по «формуле Зеленского». Причем на ней были в том числе единомышленники Москвы. По словам Лаврова, в январе состоится еще одна подобная встреча, а на февраль запланирован целый саммит, на котором будут утверждать «формулу Зеленского».

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