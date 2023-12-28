«В полной секретности»: Лавров узнал о тайной встрече по «формуле Зеленского»

В ней приняли участие западные страны, а также некоторые страны глобального Юга.

Десять дней назад состоялась очередная встреча по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Прошла она в полной секретности, рассказал в интервью РИА Новости и одному из федеральных каналов глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было», — отметил он.

По словам Лаврова, во встрече приняли участие страны G7 и другие ведущие развивающиеся страны. Некоторые из получивших приглашения отказались от присутствия на мероприятии.

Министр добавил, что на встрече были, в том числе единомышленники Москвы. По его словам, они не обещали остальным участникам делать тайны от российской стороны. Особенно это касается вопросов, относящихся к РФ, подчеркнул он.

В заключение Лавров отметил, что в январе состоится еще одна подобная встреча, а на февраль запланирован целый саммит, на котором будут утверждать «формулу Зеленского».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР И ДНР. После просьбы о помощи со стороны властей самопровозглашенных республик Москва приняла решение оказать им военную поддержку.

Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они поддерживают Киев, направляя ему деньги, оружие, технику и обучая украинских боевиков по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров назвал «очковтирательством» попытки Запада решить конфликт победой Украины.