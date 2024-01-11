Суд ООН начал слушания по делу ЮАР против Израиля о геноциде в Газе
Сегодня слово возьмет южноафриканская сторона. Судебная коллегия представлена в составе 15 судей.
Фото: Reuters / BASSAM MASOUD
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Международный суд ООН в Гааге сегодня, 11 января, начал слушания по иску Южно-Африканской Республики (ЮАР) против Израиля о геноциде в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.
Слушания будут проходить с 11 по 12 января. В частности, в иске говорится, что Израиль обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в Газе. Судебная коллегия представлена в составе 15 судей.
Сегодня на заседании во Дворце мира выступит делегация из ЮАР в составе более 20 человек. Возглавил ее министр юстиции и исправительных учреждений республики Рональд Ламола.
На заседании присутствует и израильская делегация. Она выступит 12 января.
В начале октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ракетные удары Израиля по больницам, школам, а также поблизости от лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по этой ситуации.
С 24 по 30 ноября действовало временное перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное для обмена десятками заложников и арестованных, но продлить его не удалось.
В конце декабря 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по Конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Израиля поручил своим посольствам в других странах надавить на политиков и дипломатов, чтобы те выступили против дела ЮАР в Международном суде ООН о геноциде в Газе.
- 8 янв
- «Прекратите огонь!» — Байдена заткнули на полуслове во время предвыборной речи
- 8 янв
- «Проси деньги у Зеленского»: лидер ОАЭ с сарказмом ответил на нелепые требования Нетаньяху
- 6 янв
- Отправленный из-за ситуации в Израиле авианосец США покинул Средиземное море
- 6 янв
- «Немедленно»: Израиль призвал выступить против суда ООН по делу о геноциде
- 5 янв
- Politico: власти США готовятся к войне на Ближнем Востоке
- 4 янв
- Небензя назвал ситуацию в Красном море проекцией происходящего в Газе
- 2 янв
- Замглавы политбюро ХАМАС погиб при взрыве в пригороде Бейрута
- 2 янв
- Sky News Arabia сообщила об «ожесточенных столкновениях» между США и хуситами в Красном море
- 24 дек
- «Бороться до конца»: Израиль расширяет боевые действия в секторе Газа
- 24 дек
- Хуситы атаковали два нефтетанкера в акватории Красного моря
Читайте также
93%
-1.01 97.87
-1.11
Нашли ошибку?