Суд ООН начал слушания по делу ЮАР против Израиля о геноциде в Газе

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Сегодня слово возьмет южноафриканская сторона. Судебная коллегия представлена в составе 15 судей.

Суд ООН начал слушания по делу ЮАР против Израиля о геноциде в Газе

Фото: Reuters / BASSAM MASOUD

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Международный суд ООН в Гааге сегодня, 11 января, начал слушания по иску Южно-Африканской Республики (ЮАР) против Израиля о геноциде в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Слушания будут проходить с 11 по 12 января. В частности, в иске говорится, что Израиль обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в Газе. Судебная коллегия представлена в составе 15 судей.

Сегодня на заседании во Дворце мира выступит делегация из ЮАР в составе более 20 человек. Возглавил ее министр юстиции и исправительных учреждений республики Рональд Ламола.

На заседании присутствует и израильская делегация. Она выступит 12 января.

В начале октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ракетные удары Израиля по больницам, школам, а также поблизости от лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по этой ситуации.

С 24 по 30 ноября действовало временное перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное для обмена десятками заложников и арестованных, но продлить его не удалось.

В конце декабря 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по Конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Израиля поручил своим посольствам в других странах надавить на политиков и дипломатов, чтобы те выступили против дела ЮАР в Международном суде ООН о геноциде в Газе.

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