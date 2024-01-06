«Немедленно»: Израиль призвал выступить против суда ООН по делу о геноциде
Axios: МИД Израиля призвал другие страны выступить против суда ООН
Фото: Reuters / ISRAEL DEFENSE FORCES
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Власти называют необоснованными обвинения ЮАР в смерти огромного числа людей в секторе Газа.
Министерство иностранных дел Израиля поручило своим посольствам в других странах надавить на политиков и дипломатов, чтобы они выступили против дела ЮАР в Международном суде ООН о геноциде в секторе Газа. Копия телеграммы опубликована в статье издания Axios.
«Мы просим немедленно <…> сделать публичное заявление по следующему принципу: <…> заявить, что ваша страна отвергает самые возмутительные <…> и необоснованные обвинения, выдвинутые против Израиля», — говорится в документе.
Указывается, что дипломаты и политики других стран должны на высшем уровне признать работу Израиля над увеличением гуманитарной помощи Газе и сведением к минимуму ущерба населению анклава.
Телеграммы с аналогичным текстом премьер-министра Биньямин Нетаньяху собирается направить десяткам мировых лидеров.
В начале октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ракетные удары Израиля по больницам, школам, а также поблизости от лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по этой ситуации.
С 24 по 30 ноября действовало временное перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное для обмена десятками заложников и арестованных, но продлить его не удалось.
В конце декабря 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль ударил по родильному отделению больницы в секторе Газа.
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