«Помяните мое слово»: Рудковская о том, что ждет бросившего младенца в снег Косенко

На днях знаменитый блогер-миллионник поставил под удар свою карьеру и даже свободу, опубликовав шокирующее видео.

Продюсер Яна Рудковская высказалась о будущем блогера Сергея Косенко, оскандалившегося из-за видеоролика с двухмесячным сыном Лео. Об этом сообщается в материале dni.ru. Звезда интернета, обладатель аудитории в несколько миллионов фолловеров, снял, как бросает в снег младенца, очень удивлялся негативной реакции публики и даже посмеивался над возмущенными. А позже начал убеждать общественность, что на видео не ребенок, а кукла, а его лицо и заметная естественная мимика — чудеса из области искусственного интеллекта и монтажа. Ну и традиционно потом извинялся в отдельном ролике-обращении.

Убедить разъяренную толпу не удалось, более того, покаяние в округленными глазами в «невинной» белой водолазке подействовало как очередной раздражающий фактор. Мода на безумные поступки и извинения следующим днем уже не кажется людям привлекательной, многие чувствуют, что их пытаются обвести вокруг пальца. Блогеру пророчат тюрьму и лишение родительских прав, он уже нанял звездного адвоката — Сергея Жорина. Рудковская в свою очередь отметила, что стала свидетелем далеко не первой провокации Косенко.

«Закончит этот папаня — плохо, помяните мое слово», — сказала она.

Вирусное видео блогера с ребенком вызвало бурную реакцию у общественности. Фото: Instagram* / sergey_kosenko

Косенко известен экстремальными «прогревами» своих проектов и курсов в сети. Он действительно готов на многое ради «годного контента». Даже в своем видеообращении подчеркивал: в блогинге-то он уже давно, а вот отцом стал в первый раз. Вот и вышла неурядица, не заметил, как подверг риску жизнь ребенка, а вместе с ними семейные ценности. Об этих попранных ценностях Сергей не раз вспоминал в ролике с раскаянием.

Осенью Сергей и его возлюбленная уже обманывали зрителей. Они сообщили, мол, их отношения были фейком. Позже сказали, что это всего лишь розыгрыш. Яна Рудковская, судя по всему, прощать носителя «водолазки для извинений». По ее мнению, блогер — отмороженный человек. Который обнулил свой кредит доверия и заставил фанатов относиться к нему с настороженностью. Ранее 5-tv.ru выяснял, как безрассудный поступок блогера может отразиться на его будущем.

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