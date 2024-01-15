Аномальные качели: чего ждать жителям России от погоды на неделе

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Жителей России ждут погодные качели из-за циклонов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Сильные температурные перепады придутся на Москву и Петербург. Какие еще города в «зоне риска»?

Петербург и Москву ждут температурные качели и метели с сильным ветром. На город на Неве надвигается циклон Эфталия. Он несет снежные заряды и небольшое потепление. Но в середине недели в ночные часы опять ожидают минус 20 градусов.

В Москве 30-градусные морозы сменились подъемом температуры почти до ноля. Из-за усиления ветра объявили желтый уровень погодной опасности. Метель, по прогнозам синоптиков, будет затяжной — продлится всю неделю.

А на Сахалине более суток хозяйничала пурга. Штормовой ветер до 25 метров в секунду сносил обшивку со зданий, сбивал людей с ног. Из-за нулевой видимости движение на дорогах ограничили.

Автобусы и машины заносило на скользкой трассе. Задержаны авиарейсы. Местные жители из-за огромных сугробов с трудом выбираются из домов.

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Аномальные качели: чего ждать жителям России от погоды на неделе

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