В ЛНР задержали женщину, собиравшую сведения о российской армии

Силовики пресекли в Луганской народной республике (ЛНР) деятельность женщины, которая собирала сведения о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

«УФСБ России по ЛНР совместно с УФСБ России по Южному военному округу пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, действовавшей в интересах спецслужб иностранного государства», — говорится в сообщении.

Установлено, что она передавала данные о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ представителям Украины. По информации ФСБ, действовала женщина в личных мотивах.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о шпионаже. Правоохранители продолжают следствие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Хабаровске силовики пресекли деятельность пособника украинских спецслужб.