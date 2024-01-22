Суд заочно арестовал блогера Александра Шпака

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 79 0

Бодибилдер неоднократно распространял фейки о действиях российских бойцов в зоне спецоперации.

Суд заочно арестовал блогера Александра Шпака

Фото: Instagram* / sashashpakofficial

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Басманный суд столицы заочно арестовал блогера Александра Шпака. Бодибилдер неоднократно распространял фейки о действиях российских бойцов в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В данный момент Шпак находится в розыске МВД по неуточненной статье уголовного кодекса. Блогер известен своей провокационной внешностью — его тело покрыто многочисленными татуировками «русалки», вместо зубов вставлены с помощью имплантов клыки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи СК ходатайствуют об аресте Блиновской. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в отмывании денег. В данный момент главное управление СК РФ расследует уголовное дело против Елены Блиновской.

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