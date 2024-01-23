Глыбой по голове: кто несет ответственность за падающий с балконов снег

Актуальная тема в период снегопадов во многих регионах России.

Снова остро встал вопрос, кто должен отвечать за то, что летит сверху на наши головы. По данным «Известий», коммунальщикам в России хотят поручить очищать не только крыши, но и балконы многоэтажных домов.

Сейчас, напомним, это считается собственностью жильцов и если глыба свалится кому-то на голову, отвечать будет хозяин квартиры. Корреспондент «Известий» Павел Панов разбирался в теме.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как получить компенсацию за падающие с крыш ледяные глыбы. Если имущество застраховано, искать виноватых — проблема страховой.

Если нет, то в ходе разбирательств предстоит выяснить, чей вообще недосмотр: коммунальщиков или, например, ресурсоснабжающей организации. Эксперты настоятельно советуют: готовиться к суду нужно прямо на месте ЧП, собирая все возможные доказательства и фиксируя каждый шаг.