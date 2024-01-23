Названа приоритетная версия крушения самолета Falcon 10 в Афганистане

При этом следователи рассматривают различные сценарии инцидента.

Правоохранители считают отказ двигателей приоритетной версией крушения в Афганистане самолета Falcon 10. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

«Рассматриваются различные версии произошедшего, одна из приоритетных — технические причины в виде отказа двигателей», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что следствие во взаимодействии с послом РФ в Афганистане и представителями Росавиации получило сведения о состоянии россиян. Сейчас решаются вопросы по поводу их транспортировки в Москву.

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь в субботу, 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах Афганистана. На его борту находилось несколько россиян. У эксплуатировавшей самолета компании не было сертификатов для полетов.

5-tv.ru стало известно совместно с «Известиями», что судно управлялось двумя пилотами — Дмитрием Б. и Аркадием Г. Среди версий авиакатастрофы — ошибка пилотирования, неправильный выбор маршрута и нехватка топлива. Следователи уже возбудили уголовного дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД РФ подтвердил гибель двух россиян при крушении самолета в Афганистане.