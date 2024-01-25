Песков ответил на заявление Зеленского о теракте в Белгородской области

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 22 0

Песков: расследование преступлений Киева однозначно нужно

Песков ответил на заявление Зеленского о теракте в Белгородской области

Фото: ТАСС

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Пресс-секретарь президента РФ назвал преступление чудовищным актом.

Убийство киевским режимом своих же военнопленных — это чудовищный акт. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Он отметил, что, если Зеленский, говоря о необходимости расследования теракта в Белгородской области, имел в виду изучение всех преступлений Киева, то это расследование действительно важно провести.

Песков также отметил, что пока еще рано говорить о каких-то поручениях Владимира Путина в связи с произошедшем.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Зеленский впервые высказался о крушении Ил-76. Украина будет настаивать на международном расследовании крушения Ил-76 в Белгородской области России.

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