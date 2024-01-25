«Я дал поручение»: Зеленский впервые высказался о крушении Ил-76

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 294 0

Зеленский анонсировал международное расследование крушения Ил-76

«Я дал поручение»: Зеленский впервые высказался о крушении Ил-76

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области Спецоперация

Какое заявление сделал лидер Незалежной по этому поводу?

Украина будет настаивать на международном расследовании крушения Ил-76 в Белгородской области России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных… Я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине», — сказал он в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что председательствующая в Совбезе ООН Франция отказалась созывать срочное заседание по поводу сбитого террористами ВСУ самолета Ил-76. Первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский считает, что Франция злоупотребляет своими полномочиями.

Зеленский же, по данным СМИ, внес изменения в запланированные мероприятия до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области.

Отмечается, что глава Незалежной отменил поездки в центральные области страны. Помимо этого, Зеленский запретил назначать на 25 января встречи для поздравлений его с днем рождения.

Тема:
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