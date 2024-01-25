Владимир Путин прилетел в Калининград

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 143 0

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о запланированной программе на день.

Владимир Путин прилетел в Калининград

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Российский лидер Владимир Путин в Татьянин день встретится со студентами в Калининграде. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Поедем в университет, где будет по случаю дня студента, Татьяниного дня беседа со студентами свободная. Студенты будут спрашивать все, что они хотят. Президент будет на все это отвечать, поздравлять всех студентов в лице учащихся университета Канта», — рассказал он в беседе с журналистами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что после встречи в университете имени Иммануила Канта, кандидат в президенты РФ, действующий президент Владимир Путин отправится на социально-экономическое совещание с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин провел переговоры с президентом Чада. Лидеры двух стран обсудили в Кремле сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

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