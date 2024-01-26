Черные ящики сбитого под Белгородом Ил-76 доставлены на экспертизу

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 29 0

Расшифровкой займутся специалисты в Москве.

Черные ящики сбитого под Белгородом Ил-76 доставлены на экспертизу

Фото: © РИА Новости / СК РФ

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Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области

Черные ящики сбитого в Белгородской области самолета Ил-76 доставлены в спецлабораторию для экспертизы в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным экстренных служб, ящики пригодны для расшифровки.

«Найденные на месте крушения Ил-76 черные ящики — бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета — доставлены для расшифровки в НИИ, специализирующийся на этой теме», — уточнил источник агентства.

Предполагается, что на расшифровку уйдет около получаса. Важными, по словам собеседника, являются последние три минуты полета.

Самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области в среду, 24 января. В Минобороны РФ уточняли, что ракета была выпущена из ЗРК в Харьковской области. Все, кто находился на борту, погибли. В их числе — экипаж и более 60 военнопленных ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия призвала членов Совбеза ООН осудить катастрофу сбитого ВСУ в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными.

Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области
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